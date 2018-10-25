Два человека погибли в результате наводнения в Краснодарском крае

Два человека погибли в Краснодарском крае из-за проливных дождей. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

По уточненным данным, трое пострадали, о судьбе еще одного человека в настоящее время ничего не известно.

Таким образом, уточняет РИА Новости, на территории трех районов - Туапсинского, Апшеронского и Лазаревского - было подтоплено 1,7 тысячи домов, в которых проживают около шести тысяч человек. Власти также эвакуировали более 380 местных жителей.

Шокирующие кадры очевидцы публикуют в социальных сетях. На видео показаны затопленные машины, от которых на виду остались лишь крыши. Также на самих улицах бушуют мощные потоки грязной воды, которые в буквальном смысле сметают все на своем пути.

Стихия повлияла на движение поездов - было задержано 18 пассажирских составов. К ликвидации последствий привлечено более 700 человек, а также задействовано 150 единиц техники.