В Турции назвали сроки установки российских ЗРК С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, когда планируется начать установку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в стране. По его словам, настройка вооружения начнется в октябре 2019 года. В настоящий момент проводится подбор работников.

«Отобранный персонал в начале 2019 года отправится в Россию на обучение, где получит необходимые знания, потом вернется на родину и приступит к работе», - заявил Акар.

Напомним, в начале 2018 года Россия начала исполнять контракт на поставку комплексов С-400 Турции. Причиной покупки стало желание турецкой стороны «обеспечить безопасность воздушного пространства страны».