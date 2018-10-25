«Точка невозврата пройдена» - Шаманов о решении США выйти из ДРСМД

Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что США похоронили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нынешнем виде и теперь шансов на «реанимацию» этого документа нет.

«Точка невозврата пройдена», - цитирует его РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что американская сторона не намерена соблюдать ДРСМД, обвинив при этом Россию якобы в нарушении Договора. Москва неоднократно отвергала подобные сообщения.

Вместе с тем Трамп отметил, что США продолжат наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя». Лишь после этого, по его словам, Вашингтон заявит о готовности остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от американской стороны. Также глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.