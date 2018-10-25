Названа стартовая цена на новую Audi A6 в России

Немецкий автоконцерн Audi начал принимать заказы на седан A6 нового поколения, продемонстрированный широкой общественности весной на автосалоне в Женеве.

Жители России получат новинку в комплектации с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 340 лошадиных сил с технологией «мягкого гибрида» и полным приводом. Стоимость составит 3 900 000 рублей на старте продаж.

Ускорение с нуля до сотни занимает у новой A6 всего 5,1 секунды, а расход топлива по заявлению производителя составит 6,8 литра на 100 километров в смешанном цикле. Данные приводит портал «Автоновости дня».

Ранее немецкий автогигант опубликовал видеопрезентацию обновленной Audi A6. В ролике компания скупо обозначила, что автомобиль получит новую светодиодную оптику, шестиугольную решетку и цифровую приборную панель.