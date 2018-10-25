Социологи выяснили, что нужно россиянам для счастья
Россияне рассказали, чего им чаще всего не хватает для счастья. Так, по данным опроса, проведенного международным интернет-проектом «Батюшка онлайн», речь идет о взаимопонимании с близкими, а также о любви и душевном покое.
Участниками опроса стали более 100 священников и свыше трех тысяч интернет-пользователей.
Кроме того, по данным RT, на втором месте по значимости респонденты называли отсутствие любимого человека, семьи и детей.
Также в перечне ответов были названы невозможность построить успешную карьеру или недостаточная самореализация.
А вот реже всего участники опроса жаловались на неудовлетворенность состоянием своего здоровья в целом или на нехватку материальных благ и ценностей.
Что касается подростков, то те переживают из-за недостатка внимания со стороны родителей. Взрослая же аудитория посетовала на суету и загруженность.
Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» был создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.
Ранее стало известно, сколько процентов россиян считают себя счастливыми людьми. Социологи также выяснили, как влияет материальное положение на уровень счастья.