Врио губернатора Забайкальского края назначен Александр Осипов

Глава России Владимир Путин назначил нового врио губернатора Забайкальского края. Им стал Александр Осипов.

Как сообщили в Кремле, поздно вечером 24 октября прошла их рабочая встреча, в ходе которой Осипов информировал президента о планах по реализации ряда социальных региональных проектов.

Во время проведения переговоров Путин сообщил Осипову о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.