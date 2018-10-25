Врио губернатора Забайкальского края назначен Александр Осипов
Решение о назначении российский лидер озвучил поздно вечером 24 октября.
Фото: kremlin.ru
Глава России Владимир Путин назначил нового врио губернатора Забайкальского края. Им стал Александр Осипов.
Как сообщили в Кремле, поздно вечером 24 октября прошла их рабочая встреча, в ходе которой Осипов информировал президента о планах по реализации ряда социальных региональных проектов.
Во время проведения переговоров Путин сообщил Осипову о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.