«Мы должны будем ответить зеркально» - Путин о возможной поставке американских ракет в Европу

Президент России Владимир Путин сообщил, что в случае поставки новых американских ракет в Европу Москва должна будет ответить зеркально.

Таким образом российский лидер отреагировал на возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами», - сказал Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что страны, которые согласны с возможными поставками американских ракет в Европу, таким образом ставят собственную территорию под угрозу нанесения возможного ответного удара.

В заключение Путин добавил, что не понимает необходимости доведения Европы «до состояния высокой степени опасности». При этом российский лидер отметил, что в целом не видит для этого «никаких оснований».

«Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся», - подчеркнул Путин.

О том, что США выйдут из ДРСМД, заявил 20 октября американский президент Дональд Трамп.