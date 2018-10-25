ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Союзный»

В четверг, 25 октября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Союзный». Такое сообщение приводится на сайте регулятора.

Уточняется, что московский банк «Союзный» является участником системы страхования вкладов. По величине активов этот банк занимал 239-е место в банковской системе России.

«Банк России неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «Союзный» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения», - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Уралтрансбанк».