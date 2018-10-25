Новые кадры происшествия в римском метро опровергают версию о прыжках фанатов ЦСКА

Опубликованы новые кадры с места происшествия со сломанным эскалатором в метро Рима, в котором пострадали болельщики российского футбольного клуба ЦСКА. Видео снято одним из участников событий.

Как видно в ролике, транспортер перегружен - люди плотно стоят на нем в два ряда. В первые секунды никто не успевает понять, что происходит, а дальше начинается страшное.

У подножья эскалатора начинается жуткая давка и паника, люди получают травмы. Всего пострадали два десятка россиян, шестеро из которых, по данным на 24 октября, оставались в больницах в Риме. Свежее видео противоречит версии итальянских властей: никто из болельщиков не прыгал на ленте и не мог спровоцировать поломку.

Напомним, во вторник, 23 октября, в Риме перед матчем футбольных команд «Рома» и ЦСКА на одной их станций метро сломался эскалатор, на котором находились болельщики из России. На всей скорости они неслись к его подножию, в результате чего получили тяжелые травмы.