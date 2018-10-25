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Сотни запертых овец две недели гибнут от голода в фуре под Одессой

Наталия Майорова
08:46 25.10.2018
От жажды и голода из 300 животных погибла уже половина.
Сотни запертых овец две недели гибнут от голода в фуре под Одессой
Фото: pixabay.com

Под Одессой на протяжении почти двух недель стоит фура, полная овец. Автомобиль находится в порту Черноморск. При этом, как уточняет портал fakty.ua, половина животных уже погибла от жажды, голода и отравления трупным ядом.

Известно, что овцы прибыли из Турции еще 12 октября. Однако об автомобиле стало известно лишь накануне. По предварительным данным, причиной инцидента стали «бюрократические проволочки».

По данным портала, животные принадлежат предприятию «Украниксар», которое специализируется на разведении овец и коз.

«Из-за каких-то формальностей овец в Украину не пустили. Животные гибнут без еды и воды, буквально гниют живьем. Вокруг смрад, мухи, черви. В любой момент может начаться эпидемия», - отмечается в сообщении.

Директор «Украниксара» Елена Севинч отметила, что овец в Турцию отправили паромом, однако покупатель не явился. В результате автомобиль вернули в порт Черноморск. Всего в фуре находится 300 овец.

У места остановки автомобиля уже собрались активисты, которые возмутились жестоким обращением с парнокопытными.  

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