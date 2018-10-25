Органические продукты способны снизить риск раковых заболеваний

Органические продукты, не содержащие пестициды, способны снизить риск раковых заболеваний на четверть. Это выяснили ученые из Франции.

В исследовании, длящемся на протяжении пяти лет, приняли участие 70 тысяч человек в среднем в возрасте 44 лет. Люди, употребляющие органическую пищу, снизили вероятность развития рака кожи и груди на треть. Также стала значительно выше защита от различных видов лимфом. Об этом сообщается на портале Jama Network.

В целом ученые выявили, что риск возникновения рака у добровольцев снизился на 25% по сравнению с теми, кто не употреблял органическую пищу.

Ранее группа ученых из Уэстмидского института назвала продукты, которые снижают риск потери зрения. Речь идет о ежедневном употреблении овощей, которые богаты нитратами. Исследование длилось 15 лет, в нем приняло участие более двух тысяч человек старше 49 лет.