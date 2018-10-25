Плывущие машины и холодильники: на улицах Туапсе бушует грязевой поток

В Краснодарском крае в буквальном смысле начался апокалипсис: улицы Туапсе превратились в мощный грязевой поток, который сметает все на своем пути. Очевидцы публикуют шокирующие кадры в Сети.

Так, кроме автомобилей, мимо очевидцев проплывают холодильники и даже маршрутки. Более того, сами жители оказались по пояс в воде.

Стихия стала причиной многочисленных пробок, а также повреждений ограждения на мосту.

На сайте МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что из-за ливня были затоплены две железнодорожные станции, а также перегон Туапсе - Шепси. Тем не менее пассажирские поезда следуют без задержек.