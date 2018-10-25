Монеточка объявила о возобновлении гастролей после болезни

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, выздоровела и готова продолжить гастрольный тур. Причиной его приостановки была болезнь и потеря голоса исполнительницы.

В своем профиле в соцсети Instagram Гырдымова сообщила, что счастлива «петь и не чувствовать адской боли в горле», поэтому концерты в Москве и Санкт-Петербурге состоятся. После них тур продолжится в других городах. Монеточка уточнила, что выступления, не состоявшиеся из-за болезни, переносятся на 2019 год.