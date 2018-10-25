Своими глазами: «Звезда» публикует кадры запуска «Союза-2.1б»
Запуск «Союза-2.1б» состоялся сегодня, 25 октября.
Телеканал «Звезда» публикует кадры запуска на орбиту ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк в Архангельской области.
На видео показан запуск «Союза-2.1б» с разных ракурсов - все сопутствующие процессы можно наблюдать посекундно.
Как ранее отметили в российском военном ведомстве, предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Космический аппарат был успешно выведен на орбиту.
Запуском ракеты руководил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко.