Своими глазами: «Звезда» публикует кадры запуска «Союза-2.1б»

Телеканал «Звезда» публикует кадры запуска на орбиту ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На видео показан запуск «Союза-2.1б» с разных ракурсов - все сопутствующие процессы можно наблюдать посекундно.

Как ранее отметили в российском военном ведомстве, предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Космический аппарат был успешно выведен на орбиту.

Запуском ракеты руководил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко.