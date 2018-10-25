Центробанк отозвал лицензию у «Уралтрансбанка»
Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк» прекратит работу с 25 октября.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Банк России отозвал лицензию еще у одного кредитного учреждения. На этот раз им стал «Уралтрансбанк», который прекратит свою банковскую деятельность с 25 октября 2018 года.
Об этом сообщается на сайте Центрального банка Российской Федерации. В сообщении говорится, что Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк», зарегистрированное в Екатеринбурге, занимающее 190-ое место в банковской системе России, больше не будет функционировать.