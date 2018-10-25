«Бесперспективная затея» - крымские власти о продаже «Норда» Украиной

Идея киевских властей продать захваченный крымский сейнер «Норд» - это бесперспективная затея, поскольку при выходе за пределы внутренних вод Украины судно вернется к истинному владельцу как ворованное имущество, «захваченное бандитским путем». С таким заявлением выступил постоянный представитель республики при президента России Георгий Мурадов.

«Это бесполезная, бесперспективная затея. У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет», - отметил он.

Мурадов уточнил, что украинским властям, которые не хотят вернуть судно крымскому владельцу, следует тогда просто разрезать корабль на металлолом. Но даже в этом случае они получат лишь «три копейки», уточняет РИА Новости.

Ранее в СМИ Украины появилась информация о том, что судно «Норд» было выставлено на аукцион. При этом начальная цена сейнера составляет около 60 тысяч долларов. Судно было задержано украинскими пограничниками 25 марта.