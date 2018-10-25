Ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера

Исследователи из Калифорнийского университета в США обнаружили лекарство, которое способно победить болезнь Альцгеймера.

Как уточняется в журнале Nature Chemistry, одной из основных особенностей этого заболевания является накопление в мозге белка бета-амилоида, который и вызывает когнитивные нарушения. Из-за него возникает некое подобие бляшек, которые контактируют с уникальными белками на поверхности клеток мозга. В результате происходит массовая гибель клеток.

Лекарство, которое удалось открыть ученым, может препятствовать процессу прикрепления таких бляшек к клеткам мозга, а следовательно - и предотвратить их гибель.

«Мы искали лекарство, которое могло бы, подобно щиту, предотвращать связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели», - отметил один из ученых.

Для поиска подходящего вещества исследователи проанализировали более 32 тысяч различных лекарственных средств. Среди них было обнаружено самое эффективное - ALI6.

После тестирования этого препарата на мышах ученые выяснили, что лекарство действительно предотвращает гибель клеток из-за бета-амилоидов. Кроме того, ALI6 не токсично для человека и может переходить из кровотока в мозг - а это является важнейшим свойством среди тех лекарств, которые призваны бороться с болезнью Альцгеймера.

Ранее японские ученые из университета Тохоку обнаружили способ лечить болезнь Альцгеймера без побочных эффектов. Суть метода заключается в воздействии ультразвуковых волн на кровоток в мозгу человека, нарушение которого и является главной причиной нейродегенеративных заболеваний.