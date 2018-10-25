В Минобороны КНР заявили о нежелании ввязываться в гонку вооружений

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сделал заявление на тему отношения национальной армии к гонке вооружений. Он заявил, что вооруженные силы страны всегда твердо придерживались мирного пути развития и никогда не станет ввязываться в «оружейные соревнования».

Фэнхэ заявил, что цель военного развития КНР неизменна, «четка и прозрачна».

«Мы в Китае любим и ценим мир, и поэтому мирный путь развития стал нашей государственной политикой», — передает РИА Новости слова китайского министра.

По его словам, страна всегда выступала против холодной войны и гонки вооружений, и намерена и далее придерживаться «открытости и инклюзивности».

Ранее в МИД КНР обозначили позицию страны относительно заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости вступления Китая в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В КНР заявили, что не собираются терпеть «шантаж ни в какой форме».