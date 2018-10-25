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ВС США промахнулись при сбросе броневика с самолета: видео

Наталия Майорова
06:19 25.10.2018
В результате ошибки американская техника приземлилась в сельской местности.
Видео: MariettaPosts, Twitter

Вооруженные силы США допустили ошибку при сбросе бронеавтомобиля «Хамви» с военно-транспортного самолета С-17, в результате чего промахнулись с точкой приземления техники.

Как уточняет портал Military, американские военные тестировали новую платформу десантирования тяжелой техники. Однако в какой-то момент они «уронили» броневик на минуту раньше положенного времени, в результате чего «Хамви» приземлился в сельской местности на расстоянии около полутора километров от зоны выброски.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Частная собственность также оказалась не повреждена. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Кадры сброса попали в социальные сети.  

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