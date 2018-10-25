Бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили подозрительную посылку, похожую на посылки со взрывными устройствами, которые ранее были адресованы некоторым американским политикам.

«Силовики отслеживают подозрительную посылку, которая была адресована бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Она рассматривается как подозрительная из-за схожих черт с другими посылками», - написал корреспондент CNN Джим Сьютто в Twitter.

По словам журналиста, эту информацию ему сообщили два источника в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылки-бомбы, которые отправили Биллу и Хилари Клинтон, а также Бараку Обаме. Все пакеты были идентифицированы как опасные и уничтожены.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон осуждает организаторов опасной рассылки.