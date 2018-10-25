Пилоты рассказали, что они скрывают от пассажиров

Западные СМИ опросили пилотов и выяснили, о чем те никогда не расскажут пассажирам авиалайнеров.

Как пишет Daily Mail, летчики признались, что никогда не сообщат находящимся на борту людям о том, что не могут найти аэропорт из-за «слишком большого количества огней внизу».

По словам пилотов, они также не раскрывают всей правды о турбулентности. Как пояснил один из командиров воздушного судна, он всегда призывает пассажиров оставаться в кресле и пристегнуть ремень, однако ему порой хочется добавить, что это нужно сделать, «если вы не хотите, чтобы вас прижало к потолку».

Большая часть респондентов призналась, что, если террорист вломится с угрозами к ним в кабину, они также не станут говорить об этом пассажирам из-за риска начала паники, которая с высокой долей вероятности может привести к авиакатастрофе.

Участники опроса также сообщили, что никогда не рассказывают о возрасте авиалайнера и не раскрывают детали уборки на его борту.