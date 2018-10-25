Ученые назвали смертельную опасность зимы

Шведские ученые пришли к выводу, что зима несет в себе смертельную опасность для людей, страдающих сердечными заболеваниями. При понижении температуры всего на несколько градусов ниже нуля по Цельсию повышается риск сердечного приступа, сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили данные из национального реестра, в котором содержатся данные о 274 тысячах граждан Швеции, у которых в период с 1998 по 2013 годы был диагностирован инфаркт миокарда. Возраст наблюдаемых – от 50 до 80 лет.

Согласно результатам исследования, при отрицательных температурах риск инфаркта был выше на 10 процентов. Ученые сперва не поверили результатам собственных выводов: они полагали, что на риск сердечных приступов влияет экология. Но нет – виновными все же были признаны морозы. Ученые объясняют это так: при понижении температуры сосуды сужаются, в сердце поступает меньше кислорода. Зимой люди также чаще болеют гриппом, что также повышает риск возникновения сердечных приступов.

При этом было достаточно, чтобы температура держалась в пределах плюс 3-4 гралусов – риск инфаркта значительно снижался.