ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

ВВС Израиля в ночь на 25 октября нанесли удар по сектору Газа. По данным пресс-службы израильской армии, авиация обстреляла восемь целей в ответ на совершенную ранее атаку.

В сообщении отмечается, что объекты, по которым наносились удары, принадлежат военизированным формированиям правящего в анклаве движения ХАМАС. Бомбардировке подверглись тренировочный лагерь, мастерская и склад боеприпасов в южной части анклава, некий объект военного назначения на севере.

Армия Израиля также сообщила, что авиаудары стали ответом на ракету, которая была выпущена вечером в среду по приграничным районам страны. Для ее перехвата была задействована система ПРО «Железный купол».

О пострадавших в результате инцидента ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что Израиль по ошибке привел в действие свои системы ПВО и выпустил одну из противоракет в сторону сектора Газа.