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Названы вероятные сроки начала войны между Китаем и США

Дмитрий Семенов
04:58 25.10.2018
Вооруженный конфликт между двумя странами может начаться через 15 лет.
Названы вероятные сроки начала войны между Китаем и США
Фото: Zha Chunming, Xinhua, Globallookpress

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бенджамин Ходжес заявил, что война между США и Китаем с большой долей вероятности может начаться через 15 лет, а причиной станет столкновение интересов двух держав в Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости.

Свое заявление Ходжес сделал на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, интересы США в ближайшее время будут сконцентрированы на защите собственных интересов на Тихом океане. А потому европейским союзникам Соединенных Штатов придется самим уделять больше внимания обеспечению собственной безопасности.

«Я считаю, что через 15 лет, это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность того, что мы будем в состоянии войны с Китаем», - заявил Ходжес.

Он добавил также, что обеспечивать безопасность на двух фронтах - европейском и тихоокеанском – США не смогут, а потому сосредоточатся на предотвращении угроз со стороны Китая.  

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