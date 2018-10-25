Путин предложил расширить полномочия Генпрокуратуры по поиску зарубежных вкладов чиновников

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроект, согласно которому Генпрокуратура РФ сможет направлять запросы в Центробанк для получения данных от зарубежных банков о вкладах российских граждан, которые не могут иметь счета за рубежом. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законодательству РФ, высокопоставленным российским чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам запрещается иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Им также запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами, или пользоваться ими.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал пакет законов по реформе пенсионного законодательства. В частности, российский лидер одобрил закон, согласно которому средства, изъятые в рамках дел о коррупции, будут перенаправляться в бюджет Пенсионного фонда России.