Минтранс предлагает ввести в России динамические тарифы за проезд

Минтранс России намерен внести в кабмин предложение по введению в России динамических тарифов за проезд в общественном транспорте, сообщает РИА Новости. Регионы сами смогут определять, какой должна быть цена проездного, но зависеть она будет от пассажиропотока и загруженности транспорта.

Так, в часы наименьшей напряженности – ранним утром, днем и поздним вечером – проезд на всех видах общественного транспорта будет дешевле, а в утренний и вечерний часы пик – дороже. Параметры новых тарифов пока не определены.