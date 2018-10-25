ФСБ предотвратила теракт в Хабаровском крае

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила террористический акт в Хабаровском крае. Экстремисты планировали совершить атаку на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре.

«Мы подтверждаем факт предотвращения планировавшегося теракта», - приводит РИА Новости слова представителя УФСБ по региону.

При этом собеседник агентства не уточнил каких-либо подробностей спецоперации.

9 октября директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что с начала 2018 года в России сотрудниками спецслужб было предотвращено шесть терактов, уничтожено 50 боевиков и задержано более сотни их пособников.