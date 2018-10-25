СМИ сообщили о прослушке телефона Трампа российскими спецслужбами

Китайская и российская разведки прослушивают телефон президента США Дональда Трампа. Информацию об этом распространила газета New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в спецслужбах США.

Как пишет издание, китайские разведчики часто прослушивают телефон американского лидера, когда тот звонит «старым друзьям по своему айфону посплетничать». Собеседник NYT отметил, что это позволяет шпионам узнать рабочий график президента США, а также то, как можно повлиять на политику его администрации.

Кроме того, в спецслужбах США уверены, что Китай использует полученную информацию в целях недопущения «дальнейшей эскалации торговой войны».

«Помощники Трампа много раз предупреждали его, что его звонки по мобильному телефону небезопасны, и они ему говорят, что русские шпионы также постоянно прослушивают эти разговоры», - говорится в материале.

В США часто обвиняют РФ в попытках прослушать американского лидера. Так летом этого года в Хельсинки президент России Владимир Путин презентовал Дональду Трампу футбольный мяч. После этого сенатор Линдси Грэм заявил, что подарок стоит проверить потому, как в нем, возможно, находятся «жучки».