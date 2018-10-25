Москва передала США всю информацию об испытаниях ракеты 9М729

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия не нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предоставила американской стороне всю информацию об испытаниях ракеты 9М729.

«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты. Более того, на прошлогодних учениях "Запад-2017" был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 километров», - заявил Рябков.

Ранее Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД, обвинив в его нарушении Россию. Также он заявил о наращивании ядерного арсенала США.

В России считают, что выход Соединенных Штатов из договора позволит им быстро модернизировать свои баллистические ракеты до дальностей, запрещенных ДРСМД, а следующим шагом может стать выход США из договора СНВ-3, что может спровоцировать новую гонку вооружений.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия в случае выхода США из ДРСМД будет вынуждена предпринять зеркальные меры.