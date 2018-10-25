Россия внесет в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации», - заявил Рябков, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из ДРСМД, поскольку, якобы, договор нарушает Россия. Также он заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва в этом случае будет вынуждена ответить зеркально, а европейские страны, которые дадут разрешение на размещение на своей территории американских ракет, вновь подвергают себя опасности, как в 80-е годы, когда в Европе были размещены ракеты «Першинг».