Путин поделился впечатлениями от «Греха» Кончаловского

Президент России Владимир Путин, после просмотра фрагментов фильма «Грех» Андрея Кончаловского, заявил, что картина, рассказывающая о жизни художника Микеланджело, может вызвать интерес у зрителей не только в России, но и в других странах.

«Это яркая совместная работа российских и итальянских кинематографистов, которая, безусловно, вызовет интерес не только в России и Италии, уверен, и в других странах», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что смотрел отрывки фильма вместе с главой итальянского кабмина Джузеппе Конте.

Картина «Грех» повествует об этапе жизни выдающегося художника Микеланджело, когда он создавал Сикстинскую капеллу и скульптуру Давида. Отметим, что фильм был снят в Италии на итальянском языке.

Ранее сообщалось, что итальянский премьер-министр Джузеппе Конте пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Италию.