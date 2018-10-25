В США во время стрельбы в супермаркете погибли два человека
Полицейские, задержавшие стрелка, утверждают, что у преступника не было продуманного мотива.
Фото: J.L. Sousa, Register ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В супермаркете сети Kroger в Джефферсонтауне, штат Кентукки, в результате беспорядочной стрельбы погибли два человека. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на местную полицию.
Как рассказал журналистам шеф полиции Джефферсонтауна Сэм Роджерс, стрельбу устроил некий мужчина. На входе в супермаркет он столкнулся с одним из покупателей и выстрелил в него. Затем на парковке выстрелил в женщину – обе жертвы были убиты на месте.
Стрелка задержали. В полиции полагают, что его действия не были предумышленными и носили спонтанный характер.