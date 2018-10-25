Стало известно, когда Москва полностью перейдет на электрический транспорт

В Москве электрические автобусы полностью вытеснят своих дизельных предшественников к 2030 году. Такое заявление сделал заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам чиновника, московские власти в ближайшие пять планируют закупить около шести тысяч автобусов, трамваев и электробусов. А с 2021 года столица будет приобретать только электрический транспорт.

Ликсутов добавил, что в период с 2019 по 2021 годы департамент транспорта будет ежегодно закупать порядка 300 электробусов. Заммэра отметил, что несмотря на некоторый скепсис, все недоработки в отечественных электробусах будут устранены.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали действующий образец беспилотного воздушного такси.