Два человека погибли в Самаре при взрыве газа

В Железнодорожном районе Самары в ночь на четверг произошел сильный взрыв, полностью разрушивший частный жилой дом, сообщает СУ СК России по Самарской области. Сообщается, что ЧП произошло на улице Внутренний проезд.

Согласно доследственной проверке, в частном коттедже произошел взрыв бытового газа, полностью разрушивший строение. Спасатели обнаружили под завалами тела двух погибших. В настоящее время перед следователями стоит задача установить причины утечки газа и все, что предшествовало взрыву.