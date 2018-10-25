Мужчина ранил отверткой двух полицейских в Лондоне

Агрессивный мужчина ранил отверткой двух полицейских на северо-западе Лондона. Злоумышленник ранил одного из стражей порядка в голову, другому повредил руку.

После инцидента, который произошел в среду, 24 октября, правоохранители были госпитализированы. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда, нападение на полицейских произошло после того, как они отреагировали на жалобы горожан о странном человеке с отверткой в руке и решили проверить его. Однако, когда правоохранители приблизились к злоумышленнику, он, ничего не говоря, набросился на них.

Несмотря на ранения, блюстителям закона удалось задержать агрессора. В настоящий момент он находится под стражей.