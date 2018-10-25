Умер Анатолий Гладилин

Советский писатель Анатолий Гладилин умер во Франции в возрасте 83 лет, сообщает газета «Культура». Причины смерти не называются.

Анатолий Гладилин начал свою литературную деятельность еще в 50-е годы. Его повесть «Хроника времен Виктора Подгурского» была опубликована в журнале «Юность». В 60-е годы Гладилин работал в газете «Московский комсомолец», редактором на студии имени Горького.

В 70-е писатель открыто выступил против суда над писателями Синявским и Даниэлем. В 1976 году был вынужден вместе с семьей эмигрировать из СССР. Последние 42 года он прожил во Франции.