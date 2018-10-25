Путин потребовал от госкомпаний активно участвовать в нацпроектах

Российский лидер Владимир Путин ждет от руководства российских госкомпаний активного участия в прорывных нацпроектах. Среди таких предприятий президент РФ упомянул ВЭБ, «Газпром», «Ростелеком», «Роснефть», Ростех и Росатом.

«Естественно, безусловным и обязательным является активное участие в проектах госкомпаний. Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге», - сказал Путин.

По словам главы государства, участие государственных компаний может осуществляться на уровне финансирования, разработки технологий или предоставления необходимых квалифицированных кадров.

Кроме того, президент поручил российскому кабинету министров провести детализацию нацпроектов для регионов, чтобы каждый субъект России имел возможность видеть свое место в программах развития.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена «зеркально» ответить на поставку новых ракет США в Европу. По словам главы государства, это может произойти при выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).