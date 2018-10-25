Экс-министр транспорта и связи Украины предрек стране «страшные проблемы»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко предрек стране страшные проблемы из-за культивируемого фашизма. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne. По словам экс-чиновника, правоохранительные органы смотрят сквозь пальцы на преступления, совершенные на почве разжигания межнациональной розни. Червоненко заявил, что лозунги вроде «Украина для украинцев» недопустимы, поскольку все разговоры о титульной нации заканчиваются концлагерями.

«Мы можем дойти до абсурда. Власть использует это, так как нет экономических достижений, и евреи всегда были самым удобным способом. Власть ищет поводы, на чем столкнуть. Вопрос антисемитизма всегда будет удобным, чтобы спустить курок», - заявил Червоненко.

По его словам, если не пресечь эту тенденцию на корню, украинцы, помимо экономических проблем, получат проблемы куда более страшные, связанные с межнациональной и религиозной рознью и с поиском виноватых.