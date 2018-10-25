Депутат Саратовской облдумы решил прожить месяц на «министерской диете»

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко решил провести эксперимент, прожив месяц на 3500 рублей. Ранее спор Бондаренко с местным министром труда, занятости и миграции Натальей Соколовой привел к отставке последней. Соколова заявила, что пенсионерам вполне хватит 3700 рублей для «диеты» из кефира и «макарошек», однако сама сесть на такую «диету» отказалась, сославшись на свой министерский статус.

Теперь же Бондаренко намерен сам прожить на диете, хотя и признает, что задача перед ним стоит не из легких.

«Я приступил к "министерской диете", и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно, обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов», - написал Бондаренко в своем Instagram в среду.

Ранее в тот же день депутаты облдумы все же утвердили прибавку в 288 рублей к прожиточному минимуму – теперь он составляет 8278 рублей.