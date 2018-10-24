В Австралии 102-летнему мужчине грозит семь лет тюрьмы за сексуальные домогательства

В Австралии пожилого мужчину обвиняют в сексуальных домогательствах. По данным местных правоохранителей, 102-летний постоялец сиднейского дома престарелых во вторник, 23 октября, прямо во время обеда приставал к 92-летней женщине.

Как пишет AFP, любвеобильному старику уже предъявили обвинение в «непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами». При этом не уточняется, что именно совершил мужчина.

Согласно австралийским законам, «непристойным нападением» может считаться прикосновение к гениталиям без разрешения, а также любые иные действия, совершенные с целью получения сексуального удовлетворения без согласия другого человека.

В настоящий момент долгожитель отпущен под залог. Суд над пожилым ловеласом состоится 20 ноября. Ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

Вопрос о наказании за сексуальные домогательства с каждым днем становится все более актуальным в мире. Так, например, в августе этого года парламент Франции одобрил закон об ответственности за непристойное поведение в адрес женщин. А в конце 2017 года в Швеции мужчин обязали получать однозначное согласие на половой контакт.