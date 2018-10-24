В МЧС уточнили число эвакуированных в результате затопления в Туапсинском районе

В результате сильного дождя, вызвавшего потоп в районе Туапсе, было эвакуированного 160 человек. Такую информацию распространило региональное МЧС.

В ведомстве также сообщили, что затопленными оказались семь населенных пунктов Туапсинского района. В зоне наводнения находятся 22 тыс. зданий. Из-за сходов селей серьезно пострадал автодорожный мост в поселке Цыпка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в связи с ударом стихии в Туапсинском районе был введен режим ЧС.