Полиция Нью-Йорка сняла оцепление вокруг здания Time Warner Center

Полиция Нью-Йорка сняла оцепление в центре города, вокруг здания Time Warner Center и впустила обратно сотрудников расположенных здесь компаний, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в здании была обнаружена посылка со взрывным устройством, якобы предназначавшаяся экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Time Warner Center, где, помимо прочих компаний, располагается офис CNN, было эвакуировано.

В этот же день стало известно о том, что Секретная служба перехватила посылки со взрывными устройствами, направленными экс-первой леди США Хиллари Клинтон и экс-президенту США Бараку Обаме. Также посылка со взрывным устройством была обнаружена в почтовом ящике у дома, где живет миллиардер Джордж Сорос.