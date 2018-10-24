Голикова рассказала о проблеме ожирения среди россиян

Около двух миллионов человек в России болеют ожирением, причем 322 тысячи из них – это дети. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Голиковой, в прошлом году такой диагноз ставился россиянам на 6% чаще, чем в предыдущем.

Ранее Голикова рассказала о создании мониторинга за качеством питания граждан России.