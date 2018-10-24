Путин пообещал зеркально отреагировать на поставки новых ракет США в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена «зеркально» ответить на поставку новых ракет США в Европу. По словам Путина, это может произойти при выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Если США выйдут из этого договора, ДРСМД, самый главный вопрос - что они будут делать с этими ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер- министром Италии Джузеппе Конте.

Также Путин отметил, что хотел бы обсудить данный вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

Ранее в Кремле Владимир Путин принял советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который рассказал об отношении США к договору. Путин отметил, что Москва удивлена недружественными действиями со стороны США, которые последовали за вполне конструктивной встречей президентов в Хельсинки в июле.

О том, что США выйдут из ДРСМД, заявил 20 октября президент США Дональд Трамп. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал это «шантажом».