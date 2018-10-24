Более трехсот человек воспользовались гумкоридором из подконтрольного боевикам Идлиба

В течение суток через гуманитарный коридор «Абу-эд-Духур» в восточную часть провинции Идлиб выведено 357 мирных жителей, из них детей – 133, и 17 единиц техники. Также российские военные медики оказали медицинскую помощь 290 обратившимся, из которых 109 - дети. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Таким образом, всего с четвертого марта 2018 года из зоны деэскалации вышли 34385 человек, а также было выведено 4259 единиц техники. Медицинская помощь всего была оказана 3458 обратившимся, из них 1626 детям.

Также, по сообщениям российских военных, боевики, действующие в зоне деэскалации, продолжают обстрелы жилых кварталов. Так, за прошедшие сутки был зафиксирован обстрел деревни Кбана провинции Латакия.

Кроме того, офицеры российского Центра провели еще одну гуманитарную акцию в городе Алеппо. Так, мирным жителям была роздана одна тонна свежего хлеба, а 15 семей погибших военнослужащих правительственной армии получили продовольственные и гигиенические наборы.