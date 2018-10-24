В Белом доме осудили действия отправивших бомбы Обаме и Клинтонам злоумышленников
В среду в США перехватили посылки-бомбы, которые были отправлены Биллу и Хилари Клинтон, а также бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме.
Фото: Mario Tumm, Globallookpress
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон осуждает отправку бомб семье Билла и Хилари Клинтон и экс-президенту США Бараку Обаме.
Сандерс подчеркнула, что такие действия отвратительны.
Она уточнила, что те, кого признают виновным в произошедшем, понесут ответственность по всей строгости закона.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в США перехватили посылки-бомбы, которые отправили Биллу и Хилари Клинтон, а также Бараку Обаме. Все пакеты были идентифицированы как опасные и уничтожены.