В Белом доме осудили действия отправивших бомбы Обаме и Клинтонам злоумышленников

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон осуждает отправку бомб семье Билла и Хилари Клинтон и экс-президенту США Бараку Обаме.

Сандерс подчеркнула, что такие действия отвратительны.

Она уточнила, что те, кого признают виновным в произошедшем, понесут ответственность по всей строгости закона.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылки-бомбы, которые отправили Биллу и Хилари Клинтон, а также Бараку Обаме. Все пакеты были идентифицированы как опасные и уничтожены.