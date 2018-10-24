Путин призвал «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов

Президент России Владимир Путин призвал «не засыпать на ходу» и «не работать, как обычно» при выполнении национальных проектов, а осознавать важность поставленных задач. Об этом российский лидер сказал на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам российского президента нацпроекты очень важны для достижения прорыва на «поворотном этапе» истории России.

«Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно, а должны осознать, перед решением каких задач мы стоим», - приводит РИА Новости слова Путина.

Президент добавил, что от достигнутых результатов зависит благополучие людей.