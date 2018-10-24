СМИ: Samsung подала иск на Собчак на $1,5 млн за использование iPhone

Компания Samsung подала иск в суд и требует от Ксении Собчак более $1,5 млн за то, что российская телеведущая якобы использовала во время интервью iPhone, хотя является послом бренда южнокорейской компании. Об этом пишут Appleinsider и 9to5mac.

Речь идет о видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы».

По данным изданий, Собчак в ходе записи интервью использовала якобы iPhone X вместо Samsung, который она должна продвигать в качестве амбассадора.

При этом, по данным издания, Собчак во время интервью закрывала смартфон листом бумаги.

Также о конфликте ранее писала Mirror, по данным которой, Собчак постоянно фигурирует на общественных мероприятиях с iPhone.