Очевидец рассказал, что происходило после инцидента с эскалатором в римском метро

Один из очевидцев инцидента с эскалатором рассказал телеканалу «Звезда» о том, что произошло в римском метро перед матчем «Рома» - ЦСКА.

Он рассказал, что ехал на метро на футбол. Мужчина подчеркнул, что было очень много людей, которые заняли два эскалатора.

«Я ехал на соседнем эскалаторе. Спустились мы на половину, и другой эскалатор резко понесло», - рассказал он.

Мужчина опроверг информацию о том, что фанаты раскачивали эскалатор.

«Нет, этого не было, потому что народ стоял плотно. По два человека на каждой ступеньке.Там раскачать в принцепе невозможно», - отметил источник.

Очевидец рассказал, что у одного из пострадавших был открытый перелом в районе голени. Еще у одного мужчины была перебита рана на ноге, которую до приезда скорой зажимали ремнями.

Мужчина рассказал, что сразу после происшествия несколько девушек начали звонить в МЧС. Кареты скорой помощи прибыли через 30-40 минут.

Он добавил, что вскоре после приезда врачей появилась полиция, которая вытеснила не пострадавших болельщиков с платформы, посадила в автобусы и отвезла на стадион. По его словам, на матче зрители были немного подавлены.

Ранее на станции метро Republicca перед матчем между ЦСКА и «Ромой» вышел из строя эскалатор. Пассажиров выбрасывало на пол.Образовалась давка.