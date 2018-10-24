Светлану Лободу срочно прооперировали

Певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Из-за этого артистка перенесла концерты в Москве, которые должны были пройти 25,26 и 28 октября на 17,18 и 20 января 2019 года соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Крокус Сити Холла».

Уточняется, что все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена.

Пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова рассказала, что Лободе провели срочную операцию на почке, и в ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. По ее словам, состояние певицы удалось стабилизировать.

Ранее стало известно, что Лобода была экстренно госпитализирована во вторник вечером прямо с репетиции своего шоу с подозрением на обструкцию почки.